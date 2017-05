Conmoción por la muerte de un futbolista en un boliche

El cuerpo de Gutiérrez fue examinado por el médico de Sanidad Policial, que indicó muerte natural. Pero los familiares aseguran que el joven no padecía problemas de salud, por lo que solicitaron que se ahonde en la investigación para conocer los motivos del deceso del futbolista.

