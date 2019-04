Conmovedor mensaje de Diego a Toresani: “Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro”

Como siempre ocurre, Diego Maradona dice presente en los momentos difíciles. No fue la excepción este lunes, luego de enterarse en México del suicidio de Julio César Toresani, con quien tuvo aquel famoso encontronazo y luego fueron compañeros en Boca. “Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro”, escribió el Diez en las redes sociales. Luego les hizo un reclamo a River y Boca, clubes en los que jugó el ex volante, y también a la AFA por no prestarle ayuda en su triste final.

"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave...”, escribió Diego con su enorme sensibilidad.

El mejor futbolista de la historia de la selección argentina se refería a aquel altercado que tuvieron cuando él regresó a jugar en Boca y el "Huevo" defendía la camiseta de Colón.

Después, Diego aprovechó para expresar una queja: “Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A., no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único”, publicó.

“Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", cerró su emotivo mensaje.