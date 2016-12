Consejos para evitar los golpes de calor

- No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido. No es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor.

- No dar líquidos o comidas calientes o pesadas.

La Municipalidad de Rosario recomienda que ante cualquiera de estas señales, no hay que consumir antifebriles ni friccionarse la piel con alcohol. Lo mejor es consultar al médico.

