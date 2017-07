Contigiani: "Nuestro rival es Cambiemos; la política no es una empresa"

"Que desembarque el líder mundial del sector lácteo es importante tanto para la provincia como para el país. Pero aún no están cerradas las negociaciones. Sí sabemos que hay buenas noticias con el personal de Sancor, hay voluntad de mantenerlo", finalizó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo