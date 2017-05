Control: un detenido y 42 vehículos al corralón municipal

Los agentes se dirigieron hacia la zona y en Suipacha al 2300 divisaron a un hombre en el umbral de la puerta de una vivienda, en actitud sospechosa, quien no pudo explicar su presencia en el lugar. Fue trasladado a la comisaría 5ª donde fue identificado como Darío S. de 35 años. No se le encontraron armas ni elementos de valor alguno. Tampoco contaba con documentos.

Durante uno de los procedimientos, llevados a cabo junto a efectivos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, se procedió a remitir un auto particular cuyo conductor se negó a realizar el examen de alcoholemia. Se pudo establecer que en el interior del vehículo llevaba bebidas alcohólicas. Además, el parabrisas estaba fisurado y no contaba con la documentación requerida para la circulación en la ciudad.

El porcentaje de alcohol en sangre más alto que fue registrado es de 1,53. También se practicaron controles de narcolemia pero no hubo resultados positivos.

La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Municipal informó que 42 vehículos fueron remitidos al corralón durante el fin de semana, de los cuales 28 fueron casos de alcoholemia. No se registraron casos de narcolemia. Por otra parte, un hombre fue detenido en Suipacha al 2300 cuando intentaba ingresar a una vivienda.

