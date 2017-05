Córdoba: la explicación de los sirios que quieren volver a su país

“No queremos pedirle plata a nadie, la queremos ganar. Mi padre fue la última persona que me dio dinero y no queremos ser una carga en Argentina”, concluyó.

"Pensamos que la vida aquí sería más barata y que nuestras hijas tendrían futuro, pero no lo vemos ahora", dijo al diario La Voz Taufiq Touma, el padre de la familia siria que quiere regresar a su país.

El traductor de la familia siria explicó que el pasado mes delincuentes ingresaron a la casa y robaron pertenencias y documentación importante para ellos. "Me dijeron que en los años que vivieron en Siria vieron toda clases de bombardeos y otras situaciones. Pero que nunca sufrieron un hecho de inseguridad. Pasaron un mal momento acá", añadió.

Entrevistado por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el traductor de la familia Touma, Maher Mahmuod, expresó que la decisión fue tomada por varias cuestiones. "Estar lejos de su tierra y de sus seres queridos, sufrir un robo, no conseguir trabajo fueron algunas. Además, la situación en Alepo cambió para bien a diferencia de cómo estaba la ciudad cuando se vinieron", comentó.

Una familia de refugiados sirios que llegó a la localidad de Pilar, Córdoba, en diciembre pasado, quiere regresar a Alepo. Si bien están agradecidos con las instituciones que colaboraron para que arriben al país y con la ayuda de vecinos y del Estado argentino, señalaron que no pudieron adaptarse. Más allá de la distancia de sus familiares y amigos, no consiguieron trabajo en los meses que pasaron en el territorio argentino, el costo de vida les resulta "alto" y además sufrieron un robo, hecho que los traumó.

