Corral no juega pero le levanta la mano a Barletta y a Boasso

Entonces, dio nombres: “Mario es una de las personas más conocidas en la provincia y no es el único. También Boasso es una persona muy conocida”.

Sin embargo, Corral no se excluyó del debate para el armado de las nóminas y propuso: “Hay que encontrar una lista que integre a los distintos frentes de Cambiemos”. “A los radicales nos gustaría encabezar”, dijo pero reconoció que a lo propio deben aspirar la Coalición Cívica, el PDP y Fe (del Momo Venegas).

Entrevistado por Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2), Corral dijo que su decisión de no participar en los comicios era algo que “veníamos conversando” con el presidente “y él lo hizo público” en el acto de este miércoles desarrollado en la capital provincial.

Tal cual adelantó el presidente Mauricio Macri este miércoles, el intendente de Santa Fe y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral, confirmó que no será candidato a diputado nacional este año pero mencionó a dos posibles correligionarios para encabezar la lista: su predecesor y actual legislador Mario Barletta y el concejal de Rosario Jorge Boasso.

