Macri en Santa Fe: habló de Sancor y confirmó a Corral como intendente

El presidente Mauricio Macri visitó este miércoles la ciudad de Santa Fe donde encabezó la inauguración del Metrobus. Luego del acto, habló con los periodistas presentes y descartó que el intendente José Corral vaya a liderar la lista de diputados de Cambiemos. Al contrario, lo ratificó como intendente de la capital provincial. También se refirió a la situación de SanCor.

Tras la presentación formal de la obra, el presidente contestó preguntas de la prensa sobre la posibilidad en danza de que el intendente santafesino José Corral fuera candidato de Cambiemos en las próximas elecciones de diputados nacionales. La decisión que tiene en alerta a todo el arco político regional fue revelada por Macri: “Tiene un compromiso como intendente y le dijimos que lo íbamos a respetar. No me gusta comprometerme donde no tengo éxito”, ironizó para dejar en claro: “José seguirá siendo intendente, es muy buen intendente”.

A continuación, lo llenó de cumplidos al considerar que el radical había logrado “muchas obras del gobierno nacional sobre todo en inundaciones”. Finalmente remarcó: “Avanzamos con Cambiemos en la provincia en un acuerdo entre todos para que en breve presentemos nuestros candidatos para la próxima elección”.

Hay que señalar que la declaración de Macri empieza a marcar la cancha en Santa Fe. La posibilidad de que Corral fuera candidato definía una situación, pero con esta novedad el panorama se abre, ya que hay varios interesados en la lista: Jorge Boasso, Mario Barletta, Luciano Laspina y Roy López Molina, entre otros. El nombre deberá salir en una elección o bien por decisión presidencial.

SanCor

Macri también fue consultado sobre el presente y el futuro de la empresa láctea en crisis. “Recién hablamos con el gobernador (Miguel Lifschitz) y el intendente (José Corral) de la enorme preocupación que tenemos por SanCor que está sufriendo las consecuencias de tres males”, manifestó y enumeró: “una mala política láctea en la última década”, “enormes desmanejos internos en su conducción” y “un pésimo convenio laboral con un Estado que no actuó en equilibrio”.

Trazadas las causas que entiende como generadoras de la actual situación, Macri expresó: “Argentina tiene que ser uno de los jugadores más importantes en producción de leche, tiene que marcar precios en el mundo en leche en polvo. Apostamos a eso y estamos intentando ayudar hace más de dos meses a SanCor, con reuniones con las autoridades, con el gremio, tratando de llegar a un acuerdo que permita la continuidad”.

El primer mandatario confió en que el gobierno tiene esperanza en lograr un acuerdo, “que se fije un mecanismo, un socio para que tome la posta. Esperamos que esos puestos de trabajo puedan tener continuidad pero se requiere que se reviertan los errores cometidos en los últimos años”, terminó.

Metrobus

En la inaugurción del Metrobus de la capital santafesina, acompañaron al presidente Macri el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el intendente de la capital provincial y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

"Esta modificación urbana le va a cambiar la vida a miles de santafesinos todos los días", dijo Macri en el inicio de su discurso. "No hay nada más democrático que el transporte público, que el espacio público", planteó Macri.

"Son todas cosas a favor las que trae este avance, estas obras que hemos hecho. Hicimos lo que había que hacer", dijo.

El mandatario destacó las ventajas de los carriles exclusivos para usuarios, trabajadores y para el medio ambiente.

La obra, enmarcada en el denominado Plan Norte, consiste en seis kilómetros de carriles exclusivos para colectivos, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Teniente Loza, doble calzada para autos particulares, bicisenda y sendas peatonales demarcadas.