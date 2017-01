Corral sobre Porta: “Se lo responsabiliza por malas políticas de años”

Finalmente, manifestó su deseo de que “ a los problemas de la gente no le agreguemos los políticos” y recordó: “Siempre estoy a disposición del gobernador”.

“Se intenta responsabilizar a una persona por malas políticas de mucho tiempo”, remarcó. Para Corral, “Porta no se entendió bien con el ministro (Garibay) porque tienen diferencias. Porta se opuso a obras que Santa Fe autorizó para acelerar el drenaje de agua de Córdoba a Santa Fe porque las aguas podían impactar negativamente abajo”.

“No tenemos un plan director de desagüe”, apuntó contra el gobierno y volvió a insistir con la prevención. “Hay que estar más organizados para no cerrar tambos, para que no se caigan unidades productivas por falta de un trabajo que tiene que ser integral”.

Ayer se conoció que Miguel Lifschitz pidió la renuncia del secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta. El desplazamiento del funcionario se da en medio de la crisis por las inundaciones y supone además, otro quiebre dentro del Frente Progresista entre radicales y socialistas. Consultado en Radiópolis (Radio 2), el también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) criticó la decisión del gobernador: “Lamentamos mucho que una persona con gran experiencia profesional, fue secretario de Obras Públicas en Santa Fe y es muy buena persona, se lo separe en medio de una crisis. Con él se van 5 o 6 personas más. Me parece muy inapropiado”, comentó y remarcó: “Lamentamos que no se haya aprovechado la experiencia en Santa Fe que Roberto transmitía”.

