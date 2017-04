Crean un medicamento muy efectivo contra el cáncer

Cuando se lo probó en ratones, el organismo recuperó la actividad antitumoral y neutralizó las células infectadas, con lo que el cáncer se curó. El siguiente paso sería lograr los mismos resultados con genes humanos en laboratorio, pero el financiamiento para eso -estimado en 50 mil euros- no aparece, pese a ser algo perfectamente asumible para un Estado o empresa.

Además, una vez aparecido el cáncer, no sirve para nada la inoculación porque el cuerpo desarrolla una tolerancia a la enfermedad. Es por eso que los investigadores se pusieron a trabajar en un medicamento genético que “silenciaría” a los genes responsables de “tolerar” a la enfermedad, para luego sí proceder a la vacuna.

