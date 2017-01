Crearon una aplicación para tomar taxis manejado sólo por mujeres

Sobre el trabajo, María Eva consideró que "el ambiente es manejado más por hombres", aunque hace rato" las mujeres conducen taxis. "No notamos molestia alguna por parte del sector masculino. Que las mujeres manejamos mal es un comentario que se va a extinguir, ya es pasado", señaló.

Juncos explicó que la aplicación puede descargarse para los sistemas Android e iOS . "La idea es reemplazar las llamadas por el pedido a través de She Taxi", remarcó.

Entrevistada por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), María Eva Juncos, creadora de She Taxi, expresó que "en los últimos meses" notó que las conductoras de los taxis recibían muchas llamadas personales para solicitar viajes. "Recibimos buenos comentarios. Muchos pasajeros nos piden nuestros celulares y después llaman para pedir viajes. Llegan a comunicarse varios al mismo tiempo para que los pasemos a buscar", agregó.

La conductora de un taxi creó She Taxi, una aplicación para que los pasajeros puedan solicitar el servicio, que tiene como particularidad que los vehículos son manejados únicamente por mujeres. Dijo que se está por "extinguir" el comentario de que las damas son un "peligro" al volante.

