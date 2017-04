Crece la tensión con Estados Unidos: Corea del Norte lanzó un nuevo misil

El pasado 5 de abril, el Ejército surcoreano informó del lanzamiento de un proyectil "no identificado" también desde Sinpo y hacia el mar del Este, ubicado entre la península de Corea y Japón.

Por el momento, Seúl no identificó de qué tipo de misil se trata, por lo que analizan esto "y otros detalles" acerca del proyecto, según informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

