Crimen de Sandra Cabrera: un documental para recordar su militancia

Hace 15 años mataron a Sandra Cabrera, una de las mujeres que le dio vida a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en Rosario. La mujer, cuyo crimen carece de autores y detenidos –el único imputado en el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario, pero lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído– será recordada este lunes a las 19 con la proyección del documental de Lucrecia Mastrángelo Sexo, dignidad y muerte en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349).

El homicidio de Cabrera ocurrió el 27 de enero de 2004. De acuerdo a lo que publica hoy el diario El Ciudadano, desde entonces las compañeras de Ammar fueron abandonando la lucha por miedo a terminar como Cabrera, a quien mataron de un tiro en la nuca después de denunciar la corrupción policial. Sin embargo, empieza a retomarse el interés por organizarse nuevamente como sindicato.

“El asesinato de Sandra fue una forma de aleccionar al resto. Las compañeras decidieron reorganizar Ammar Rosario porque quedaron en deuda con ella y con el resto de las compañeras. Con el aumento de la represión policial hacia las trabajadoras es importante estar organizadas”, opinó Georgina Orellano, secretaria general de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).

La referente participará del homenaje junto con Myriam Auyeros, fundadora de Ammar Rosario y compañera de Sandra Cabrera.

Orellano aseguró que la crisis económica provocó que muchas ex trabajadoras sexuales volvieran a la calle para llegar a fin de mes. “Son las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Salen a trabajar por necesidad y tienen que lidiar con la fuerza de seguridad que no las deja usar el espacio público. Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene derogados los artículos del Código de Faltas que criminalizaban la prostitución y el travestismo en la vía pública. Parte de la tarea es darle herramientas a las compañeras para que conozcan la legislación y la experiencia sindical”, explicó Orellano.

Para ella visibilizar el asesinato de Sandra es importante no sólo para denunciar la impunidad con la que se llevó a cabo, sino para mostrar la necesidad de que las trabajadoras luchen por sus derechos. “Es importante acercarse al sindicato no sólo cuando hay un problema en la calle, sino militar para que no haya ninguna muerte como la de Sandra y para que las compañeras tengan una vida digna y puedan trabajar sin que la Policía las hostigue”, concluyó Orellano.

A partir del año pasado, el espacio verde de Córdoba al 3600 lleva oficialmente el nombre de la dirigente de Ammar.