A 13 años de su crimen, inauguran la plazoleta Sandra Cabrera

Este viernes, a 13 años del femicidio de Sandra Cabrera, la plazoleta de Córdoba al 3600 llevará oficialmente su nombre. El lugar y la fecha no son por azar, Sandra fue ejecutada de un balazo en la nuca el 27 de enero. Trabajaba en la zona de la terminal de ómnibus. Y molestaba. Varias veces denunció en la Justicia y en los medios a la policía que no las dejaba trabajar si no pagaban coima.

La inauguración de la plazoleta se realizará con un acto que comenzará a las 19 con varias actividades organizadas por el Frente de Unidad Emancipatorio por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores sexuales de la Argentina (Fuertsa).

Tocará la murga Okupando Levitas y se proyectará un fragmento de la película de Lucrecia Mastrángelo “Sexo, dignidad y muerte”, que reconstruye los últimos días de la dirigente gremial y que fue reproducida durante el último Encuentro Nacional de Mujeres, cuando se reeditó, después de 12 años el taller “Mujeres y trabajo sexual”.

En la jornada también pariticipará Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), espacio en el que militaba Cabrera.

La plazoleta Sandra Cabrera que este viernes se hará realidad surgió a partir de un proyecto aprobado en diciembre y presentado por los concejales Eduardo Toniolli y Celeste Lepratti.