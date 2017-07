Crimen del policía: Lifschitz pidió hallar a los autores "lo antes posible"

Consultado por la periodista Ivana Fux de Radio 2, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, dijo que "alguien filtró" la información de las capturas y señaló que "si fueron fuentes policiales, lo hicieron de modo apresurado y no autorizado".

A cuatro días del crimen de Pablo Cejas, el policía que denunció connivencia de un sector de la fuerza de seguridad con el narcotráfico, no hay detenidos. Este viernes por la mañana se informó la captura de cinco posibles involucrados pero luego desde el Ministerio de Seguridad tuvieron que salir a aclarar que ninguno de ellos tiene relación con la muerte de Cejas. Los investigadores sí tienen pistas sobre quiénes serían los implicados en el asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Fe.

El gobernador Miguel Lifschitz se refirió este viernes al crimen de Pablo Cejas, el policía que denunció la connivencia de un sector de la fuerza de seguridad con el narcotráfico. Pidió a los investigadores que encuentren a los responsables "lo antes posible". A cuatro días del asesinato todavía no hay detenidos.

