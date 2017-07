Para Bullrich, el crimen del policía "no es un buen mensaje"

Para la funcionaria nacional, el asesinato de Cejas "no es un buen mensaje" y agregó que en la provincia "hay algunos temas que se tendrán que poner en discusión". Puso de ejemplo el hecho de que el policía haya recibido de nuevo su arma reglamentaria después de tener, según la ministra, "una situación psiquiátrica complicada".

"Cada vez que el Ministerio recibe información tiene que dar resultados. Estamos haciendo operativos donde no se entera nadie antes. Lo hicimos en La Salada y también acá en Santa Fe con un candidato a concejal", comentó.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió este jueves al asesinato del policía santafesino Pablo Cejas , quien denunció connivencia de un sector de la fuerza de seguridad con el narcotráfico. Expresó que "no es un buen mensaje" y dijo, entre otras cuestiones, que se debería revisar si fue correcto devolverle el arma reglamentaria después de una "situación psiquiátrica complicada".

