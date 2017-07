Crimen del policía: se cae la hipótesis de un robo

"Tenemos información y las medidas a tomar, pero mantendremos el resguardo", afirmó, y recordó que Cejas, quien había hecho denuncias sobre supuestas conexiones entre autoridades policiales y políticas con organizaciones delictivas, "no tenía custodia permanente sino un sistema de resguardo".

El fiscal indicó que el cuerpo sin vida fue encontrado junto a su propia moto en un descampado en el barrio Villa Yapeyú sobre la calle Neuquén al 6400 de la ciudad capital provincia. "No es el lugar donde vive", apuntó Nessier

"No queremos dar identidad a una circunstancia de robo, ya que todas sus pertenencias se encontraban en el lugar del crimen", afirmó Jorge Nessier al programa Pegando la Vuelta de Radio 2, y agregó que el cuerpo "presentaba más de diez disparos de arma de fuego".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo