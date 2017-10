Cristina con Casella: críticas al gobierno y una visita inesperada de Gendarmería

Tras el faltazo al debate que finalmente no fue en TN, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió una entrevitsa a Beto Casella en Radio Pop que fue sorpresivamente allanada por Gendarmería poco antes de la llegada de la ex mandataria. Cristina había puesto como condición al debate entre candidatos que se realizara en una facultad pública. Su ausencia y la del macrista Esteban Bullrich frustraron el cruce.

La ex presidenta llegó a Radio Pop este jueves pasadas las 10. Como hizo con las notas que dio con anterioridad, arribó un poco antes del encuentro y saludó a los trabajadores del medio. Lo curioso es que antes que ella, Gendarmería allanó el edificio donde funciona la radio por un "requerimiento de información de los accionistas" de la empresa.

La presencia de los uniformados, cuya fuerza está en el ojo de la tormenta desde la desaparición de Santiago Maldonado, no pasó inadvertida y fue muy comentada en las redes sociales.

Incluso durante el reportaje. "¿Te imaginás si allanaban Radio Mitre en nuestro gobierno?", le preguntó la ex presidenta a Casello.

Respecto del operativo, el conductor dijo que no tienen certeza de los cambios que se están produciendo en el grupo de medios pero aclaró que por lo menos "siguen pagando los sueldo en tiempo y forma".

El allanamiento se da en el marco de los rumores de venta del grupo Indalo y fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini, al frente de la causa que investiga la evasión impositiva de la petrolera Oil Combustibles.

Luego, la entrevista se desarrolló con normalidad e incluso el caso Maldonado fue uno de los temas obligados. Cristina dijo que negar lo ocurrido “con Santiago es tapar el sol con las manos”.

El momento emotivo de la nota fue cuando recordó a Néstor Kirchner y sus primeros meses como viuda, con la responsabilidad de conducir un país. “Él siempre me dijo, mientras estés sentada en ese sillón (por el de Rivadavia que representa la presidencia) la que tiene que tomar decisiones sos vos, no permitas que nunca nadie te haga tomar una decisión”.

También habló del despido del periodista Roberto Navarro de C5N, del aumento de las tarifas y del endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.

“El caso de Roberto (Navarro) fue una cosa muy sentida por buena parte de la sociedad porque creo que la sociedad necesita etapas en las cuales se puede escuchar algo diferente. El sistema democrático necesita la oxigenación del disenso”, dijo y señaló: “Me llama la atención la falta de solidaridad de la mayoría de los colegas de Navarro. En otra época, esto hubiese desatado campañas internacionales de apoyo”.

“Estos vivos pueden endeudarse porque hubo dos giles, Néstor Kirchner y yo, Cristina, que hicimos del desendeudamiento de la Argentina una política de estado. Estos vivos y el mejor equipo de los últimos cincuenta años son los que nos están endeudando por 100 años. Eso lo van a pagar tus hijos”, disparó Cristina.