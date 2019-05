Cristina pateó el tablero político y anunció que será candidata a vice de Alberto Fernández

Se despejó la principal incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de este año en Argentina: Cristina Fernández de Kirchner no será candidata a presidenta, pero acompañará en una fórmula a Alberto Fernández, quien tratará de ser el sucesor Mauricio Macri en la Casa Rosada. Cuando falta muy poco tiempo para el anuncio de las listas, la ex presidenta sacudió el ambiente político con su confirmación.

La senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy sorpresivamente que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández, y convocó a los "más amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de mayo de 2019

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos; él, como candidato a presidente, y yo, como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO", anunció la ex mandataria esta mañana, en un mensaje grabado que difundió por redes sociales, con su voz en off e imágenes de distintos momentos de su carrera política.

La ex presidenta expresó que la fórmula "es la que mejor expresa lo que en este momento se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también, no solo para ganar la elección sino para gobernar".

"Se va tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está claro que la coalición que gobierne va a tener que ser mucho más amplia que la que gane las elecciones" el 27 de octubre, dijo Cristina, que desde el próximo martes deberá afrontar el primer juicio oral, acusada de formar parte de una presunta asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con la adjudicación de obras públicas.

En el mensaje, Cristina Kirchner recordó que conoce a Fernández "desde hace más de 20 años", y reconoció que con el dirigente mantuvieron "diferencias".

"Fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner) durante toda su presidencia. Lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Fueron tiempos muy difíciles, pero éstos que estamos viviendo son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle", sostuvo la senadora nacional.

El mensaje, de poco más de 12 minutos, titulado "En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina", comienza diciendo: "Hoy sábado 18 comienza la Semana de Mayo y el próximo 25 se cumplen 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado".

"Quiero dirigirme a mi compatriotas para compartir reflexiones y decisiones", inicia la ex presidenta en el mensaje grabado, en el que destaca que "nunca me desvelaron los cargos políticos ni fueron mi principal motivación".

"Después de haber sido dos veces presidenta de este país, la expectativa o ambición personal están subordinadas al interés general", indicó la senadora de Unidad Ciudadana, antes de dar a conocer su decisión de presentarse como candidata a vicepresidenta.

En otro tramo del video, la senadora hace una descripción de la situación que atraviesa el país en la actualidad: "La gente con problemas de comida, de trabajo, desesperados llorando ante una factura impagable", y agrega: "Con un apabullante e innecesario endeudamiento que empieza a mostrar los primeros síntomas de una realidad muy difícil de revertir".

La ex mandataria habla también de la necesidad de "construir una coalición electoral" para revertir esa situación que, "no solo sea capaz de resultar triunfante, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido, y evitar sumar a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada al poder de Mauricio Macri, una nueva frustración que sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos".

"Más que ganar una elección, necesitamos de hombres y mujeres que puedan gobernar una Argentina que se encuentra en una situación de endeudamiento y empobrecimiento peor que la del 2001. Y que tenga la suficiente amplitud de ideas y de sectores políticos para representar con compromiso el interés nacional, repito, para representar con compromiso el interés nacional, y dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo", remarcó.

Por último, en un mensaje a sus "compañeros y compañeras", les pidió que "estrechemos filas acompañando esta fórmula militando y trabajando con alegría y esperanza, porque el triunfo depende de nosotros mismos y de lo que cada uno de nosotros vaya aportando".

"Yo creo, sinceramente, estar dando hoy el primer paso", finalizó el mensaje en el que repitió varias veces el título del libro que acaba de publicar y presentar en la Feria del Libro.