Cruzaron a Michetti por sus dichos sobre el aborto

Las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien en una entrevista admitió estar en contra del aborto en caso de violación, una práctica que es legal en el país, generó repercusión y críticas en las redes sociales, algunas con humor.

Según publicó el sitio de TN, poco antes del debate de la iniciativa en el Senado, la vicepresidenta remarcó que no permitiría la legalización de la interrupción del embarazo "ni en los casos de violación" y señaló que hay personas que viven cosas "muchísimo más dramáticas".

Varias artistas le salieron al cruce. "No nos obligue a morir en la clandestinidad", disparó Carla Peterson.

Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija q decidiera no ser madre Uds, la obligaría, perfecto. @gabimichetti Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad. — carla peterson (@carlapetersonA) 1 de julio de 2018

Verónica Llinás optó por un pequeño sketch muy gracisoso a la hora de revelarse contra las expresiones de Michetti.

Dolores Fonzi hizo lo propio con un retuit

En este marco, Griselda Siciliani compartió la entrevista que dio la vicepresidenta y le pidió que "deje de hacer papelones".

Señora @gabimichetti deje de hacer papelones por favor.... nunca estuvo a la altura, inténtelo una vez, tiene la oportunidad !!! Gabriela Michetti: "No tenía intención de militar en el tema del aborto; lo hice para equilibrar los tantos" https://t.co/9ELlK6FMOA Michetti — griselda siciliani (@grisici) 1 de julio de 2018

Otros comentarios que fueron publicados

De verdad piensa esto @gabimichetti? Cree que la decisión de abortar es un drama más? Lamento la falta de empatía. La lejanía con la gente. Es cierto. De eso se trata el poder. pic.twitter.com/ONewKRat0a — JORGE RIAL (@rialjorge) 1 de julio de 2018

En una entrevista con el diario La Nación, Michetti remarcó que "ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro". Además, señaló que para ella un embrión debe considerase vida ya que es "un ser humano en su primera etapa" y que ella tampoco hubiera permitido el aborto de embarazos que surgieron a partir de una violación.

"Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", expresó sobre los casos de abusos.