¿Cuál es la incidencia de la Hipertensión Arterial en la población?

En nuestro país se calcula que entre el 25 y el 30 % de la población sufre de HTA; es decir, una de cada tres o cuatro personas adultas la sufre. En nuestro país entre 6 y 8 millones de adultos son hipertensos.

En el mundo la proporción es casi idéntica. Es decir, la frecuencia de la hipertensión en el mundo, en términos generales es el mismo: entre el 25 y el 30%.

Lo que varía es el porcentaje de personas que tienen hecho el diagnóstico; porcentaje de personas que reciben tratamiento y porcentaje de personas que están controladas por el tratamiento.

En nuestro país, lamentablemente, los porcentajes son más bajos que en los países desarrollados, en los que el 60/70 % de la población hipertensa, tiene su hipertensión tratada y controlada.

¿Cuáles son los efectos de la hipertensión arterial no tratada?

La HTA básicamente lesiona las arterias tanto las grandes como las pequeñas, lo que genera problemas circulatorios en el corazón que se manifiesta clínicamente como angina de pecho, infarto de miocardio o muerte súbita. A su vez impacta sobre las arterias que llevan sangre al cerebro, generando infartos cerebrales o micro infartos o hemorragias intracerebrales y en las formas más leves, pequeños infartos de la microcirculación que generan deterioro cognitivo; es decir, deterioro de las capacidades intelectuales. La HTA impacta a su vez en la micro circulación renal lo que puede llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de trasplante renal o diálisis y a nivel de los miembros inferiores lo que se conoce como claudicación intermitente que se manifiesta generalmente como dolor en las pantorrillas al caminar.

La HTA, básicamente lesiona las arterias, grandes y pequeñas.

La HTA no tiene síntomas específicos; lo que la gente menciona como dolor de cabeza o trastornos visuales; en realidad no son síntomas de hipertensión arterial. La enfermedad, lamentablemente, no tiene ningún síntoma; por lo que la única forma de hacer el diagnóstico es midiéndose la presión arterial. Si una persona no se mide la presión arterial y es hipertensa corre el riesgo de que la primera evidencia que se le manifieste la enfermedad es a través de una angina de pecho, un infarto del miocardio, un infarto cerebral, o una insuficiencia renal”.