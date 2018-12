¿Cuáles son las características de la generación Z?

Existen distintas características que influyen en el estilo de vida de una persona. Formar parte de una generación determinada es uno de esos factores biográficos que no solo remite a la edad, sino también, al contexto social desde el punto de vista espacio-temporal. La generación Z la compone el grupo de población de jóvenes que han nacido en plena revolución tecnológica. Nativos digitales que no entienden el mundo sin Internet, las redes sociales, YouTube y todo lo que aporta esta ventana online.

Forman parte de esta generación las personas nacidas entre los años 1995 y 2010. Los Millenials también están muy vinculados con el uso de las tecnologías, sin embargo, la diferencia fundamental con los jóvenes de la generación Z reside en el hecho de que estos últimos están totalmente familiarizados con el uso de los dispositivos desde el nacimiento.

Nativos digitales

Es decir, personas que tienen un conocimiento avanzado de los programas informáticos, herramientas digitales e Instagram. Esta importancia de la tecnología adquiere un sentido relevante no solo en relación con el ámbito personal, sino también, con el plano profesional. Las personas de la generación Z se sienten especialmente cómodas con el lenguaje visual como forma de comunicación y expresión.

Internet ha abierto nuevas oportunidades de trabajo que los jóvenes de la generación Z observan como una posibilidad de desarrollo laboral.

Aprendizaje autodidacta

Uno de los libros que puedes leer para reflexionar sobre esta cuestión es “Generación Z: Todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials”, un trabajo escrito por Núria Vilanova e Ikañi Ortega. Este excelente manejo de los medios tecnológicos incrementa el nivel de autonomía en la consecución de objetivos de aprendizaje, por ejemplo. Por ejemplo, un joven de esta generación busca información sobre un tema específico a través de un tutorial online y aprende por iniciativa propia a partir de este contenido.

Gracias a los múltiples recursos que ofrece Internet y a la familiaridad de estos nativos digitales, los jóvenes de la generación Z aprenden constantemente por sí mismos a través de cursos online, blogs, videos de YouTube. O, también, a través de la fórmula do it yourself que pone en valor la creatividad de aquellas creaciones hechas por uno mismo.

Este aprendizaje autodidacta es la manifestación de una actitud proactiva que conecta con la iniciativa por el emprendimiento. Es decir, esta generación también está formada por personas con vocación por emprender.

Profesiones digitales

Esta influencia del entorno digital en el estilo de vida de la generación Z hace que la profesión de youtuber o influencer sea una referencia para esta generación. Las nuevas tecnologías han dado lugar a un incremento en la demanda de perfiles digitales orientados a nuevas profesiones del mercado.

Estos jóvenes se preparan para ese futuro laboral con estudios que, en muchos casos, también conectan con ese potencial de desarrollo profesional vinculado a un sector tecnológico que marca el presente y el futuro.

Así como el auge de la tecnología posiciona al ser humano en la realidad de un mundo globalizado, la generación Z también mantiene esta visión global de la realidad. Por ello, además de un avanzado conocimiento de la tecnología, los jóvenes también hablan más de un idioma.

Conciencia ecológica

La generación Z es responsable con el cuidado del medio ambiente. Está muy sensibilizada con el cuidado de la naturaleza. Por ello, no solo se comprometen como protagonistas en la puesta en práctica de acciones de sostenibilidad. Además, también valoran a aquellas empresas que practican estos valores a través de su trabajo y su marca corporativa.

Por tanto, la generación Z es profundamente tecnológica, emprendedora y muy comprometida con el cuidado del planeta.

Fuente: formacionyestudios.com