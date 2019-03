¿Cuáles son las características del Glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad que puede llegar a ocasionar daños irreversibles en la vista. Es peligrosa porque no suele presentar síntomas en sus comienzos. Por esta razón, se lo suele llamar “el ladrón sigiloso de la visión”. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico precoz y oportuno, y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conserva su visión.

“El día 12 de marzo, en el mundo es el día del glaucoma; este año en Argentina destinamos el día 15 de marzo de 2019 para hacer campaña de concientización. Aunque, en realidad toda esta semana se dedica a comunicar aquello que la población debe saber sobre el glaucoma; se calcula que para el 2010 70 millones de personas en el mundo estarán afectadas con glaucoma. Queremos llegar al paciente antes que contraiga glaucoma, cuando no lo sabe; ya que el mismo no da síntomas y cuando se anuncia en algún síntoma, el daño que instaló en ese organismo compromete al mismo”, nos decía el doctor Gabriel Bercovich, quien afirmaba: “alrededor de un 50% de los pacientes con glaucoma no saben que lo tienen. Ésta es una enfermedad con la cual se puede convivir, ya que tenemos herramientas como para evitar que progrese”.

- ¿Cómo puede una persona saber que está enfermo de glaucoma si éste no se anuncia?

- Excepto presiones muy altas de rara aparición y que pueden dar síntomas, en la mayoría de los casos es una enfermedad silenciosa.

Cuando el paciente llega a la consulta y nos refiere que ve menos que ha perdido campo y agudeza visual y que le cuesta ver a los costados, ya estamos en una instancia tardía; debemos lograr que la gente llegue a la consulta en etapas tempranas, para permitirnos diagnosticarlo y tratarlo a tiempo para que pueda conservar la visión.

- ¿Cómo detectan el glaucoma?

- A todo paciente que consulta le medimos la presión visual lo que nos permite llegar al diagnóstico, el glaucoma se diagnostica en la consulta de rutina con el oftalmólogo y no porque al paciente lo traiga a la consulta algún síntoma que le haga sospechar que sufre de glaucoma. En el control podemos encontrarnos con la presión alta, con algo que no nos gusta en el nervio óptico; entonces lo estudiamos. Les hacemos un campo visual, le estudiamos el nervio óptico ya que disponemos de tomografías para hacerlo. Hoy disponemos de estos estudios complementarios que nos permiten llegar a tiempo antes que se instalen daños irreparables. Decimos que son estudios complementarios porque, también para nuestra especialidad el examen clínico es el que nos marca el sendero a seguir.

Éste es un modo de adelantarnos a la aparición de la enfermedad.

- ¿La gente va a control cuando concurre al oftalmólogo?

- Cada vez más; es decir, hemos hecho campañas y hemos comunicado a la población sobre lo imprescindible de los controles y la gente lo está comprendiendo. Además muchos de esas personas aspiran a mejorar su visión. Hoy disponemos para darles respuestas, lentes aéreos, lentes de contacto, cirugías; láseres, etc.

- ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona pueda contraer glaucoma?

- Lo que más se destaca son los antecedentes familiares que marcan si la persona puede llegar a tener glaucoma, ya que hay 5 a 7 veces mayor posibilidad de tener glaucoma alguien con antecedentes familiares comparado con quien carece de antecedentes familiares. Luego vienen los otros factores de riesgo como la miopía, características propias del globo ocular; la hipertensión arterial que aunque no sabemos a ciencia cierta su influencia, hay estudios que nos acercan información valedera al respecto.

En el glaucoma se genera una alteración del equilibrio entre el humor acuoso que se produce y la evacuación del mismo, esto aumenta la presión ocular y lesiona al nervio óptico llevando a ese paciente al glaucoma.

- ¿En los últimos años se han incorporado métodos diagnósticos que permiten adelantarse a la aparición del glaucoma?

- Es la tecnología que nos permite detectar a tiempo señales precoces que pueden alojarse en el nervio óptico y no se han manifestado como sintomatología en la clínica. Estamos adelantándonos al síntoma. Al paciente le comenzamos a conservar su seguridad visual antes que la enfermedad le produzca alguna sintomatología. Llegamos antes; con todo lo que esto implica para una enfermedad silente como el glaucoma. Antes que el paciente pierda campo visual.

- ¿Qué debemos entender por campo visual?

- La amplitud visual; cuando detectamos un daño en el campo visual el daño en el nervio óptico es del orden de un 30%. Ahí llegamos tarde pese a que el paciente no tenía síntomas para ir a la consulta. Por eso insistimos en las consultas de control cada año; éstas nos permiten adelantarnos a cualquier daño.

Tenemos que evitar que se afecte en el paciente el campo visual.