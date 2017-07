¿Cuáles son las ventajas de la educación digital?

El aprendizaje ya no se limita al ritmo de todo o nada dentro de un aula de estudiantes. El software interactivo y adaptable permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, pasando más o menos tiempo en las lecciones o asignaturas para lograr el mismo nivel de aprendizaje que podrían tener en un aula de forma presencial. Para poder aprovechar la educación digital es necesario combinar la tecnología, con el contenido digital y sobre todo, una buena instrucción con fuerza de voluntad.

La metodología del aprendizaje en la educación digital no tiene límites. El software interactivo y adaptable permite que los estudiantes aprendan con su propio estilo, haciendo que el aprendizaje asea personal y mucho más atractivo. Las nuevas tecnologías en el aprendizaje proporcionan datos en tiempo real que proporcionan a los maestros la información que necesitan para ajustar la instrucción para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante.

El aprendizaje ya no está restringido a cuatro paredes dentro de un aula. Los estudiantes pueden aprender en cualquier lugar donde tengan un dispositivo con conexión a Internet, como una biblioteca o su propia casa. ¡Cualquier lugar puede ser bueno para aprender cosas nuevas!

El aprendizaje ya no se limita a un día escolar o a un curso completo… Internet ayuda a que cualquier dispositivo con acceso al mismo le dé a los estudiantes la capacidad de organizar su tiempo para poder aprender en cualquier momento.

Pero la realidad siempre supera a la ficción y gracias a Internet y a que las personas podemos estar conectadas sin importar nuestra ubicación en el mundo, la educación digital abre un gran abanico de posibilidades a la enseñanza y al aprendizaje, pudiendo así, empezar una nueva era en la educación de las personas de todas las edades: la educación digital ya no es cosa del futuro, según publica formacionyestudios .

La educación digital es lo mismo que el aprendizaje digital, es decir, el aprendizaje que es facilitado por la tecnología a los estudiantes y les da el control sobre el tiempo, el lugar, el cómo hacerlo y su propio ritmo. Años atrás parecía que la educación digital era solo parte de las películas del futuro, de esas cosas que se sabían que no eran posibles o que simplemente no tenían razón de ser.

