¿Cuáles son los mejores superalimentos para tu salud?

Si querés disfrutar de una buena salud, puede ser interesanteque incluyas en tu dieta los siguientes superalimentos. Gracias a estos alimentos, tu salud mejorará en el día a día y por ello te podrás sentir mucho más a gusto con tu rutina. Recordá con ellos no solo mejorarás tu salud, también podrás conseguir un peso ideal, reducir los riesgos de sufrir cáncer y tendrás la seguridad de estar tomando alimentos completos.

Quinoa: es un alimento que cada vez está más presente en más dietas. El alimento destaca por contar con los 8 aminoácidos que necesitamos todos los humanos. Esto quiere decir que hablamos de un alimento mucho más completo que los propios cereales. Es muy rico en proteínas, hierro, calcio, vitaminas, fósforo y calcio.

Moringa: es un alimento poco conocido, y la verdad es que se puede decir que realmente es un superalimento. Dentro de esta especie podemos encontrar 13 especies diferentes, aunque la más conocida es la moringa oleífera. De esta especie se puede aprovechar desde la raíz hasta la última hoja, de aquí que sea un árbol que cada vez se planta más. Y es que cada vez son más las dietas que incluyen las diferentes partes de la planta gracias a sus beneficios.

Semillas de lino: no no solo te sorprenderán por su buen sabor, sino que también te sorprenderán por la gran cantidad de nutrientes que te van a aportar. Estos nutrientes son muy beneficiosos para la salud. Pero no solo te ayudará a prevenir enfermedades, sino que estas semillas de lino son usadas para curar muchas enfermedades, demostrando que es un superalimento que debería estar presente en todas las dietas. Entre otras cosas, es un alimento que ayuda a regular la presión arterial, sin olvidar que también ayudan a regular el nivel de grasas, calcio y energía del organismo. Un alimento 100% recomendado.

Equinácea: es recomendable tomarlo sobre todo en los meses de más frío si no querés enfermarte. Es decir, es una planta que te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico y las defensas. Si sos una persona bastante propensa a sufrir catarro o gripe en invierno, probá a tomar equinácea y verás como el riesgo de sufrir estas enfermedades se reducirá de manera importante.

Bayas de goji: si tu objetivo es el de conseguir adelgazar, sin dejar de perder la ingesta de todo lo necesario para seguir teniendo una buena salud, estas bayas te serán de gran ayuda. Las bayas de goji son un pequeño fruto de color rojo que además de ayudarte a adelgazar también mejorarán tu vista y sobre todo tu sistema inmunológico.

Cacao: el chocolate destaca por tener una elevada concentración de vitaminas y minerales. Pero a esto tenemos que añadir que es un gran antioxidante gracias a su alta concentración de vitamina C, sin olvidar que también incluye serotonina y fibra. Es decir, hablamos de un alimento realmente completo que además es realmente rico.

Y rrecordá, si tomas cantidades adecuadas de cacao, debes saber que esto te ayudará a tener energía, a perder peso y a tener un humor agradable. Como ves, es un alimento súper completo que debes incluir en tu dieta diaria, aunque hasta el momento pensases lo contrario.

Aloe Vera: como bien sabrás, el aloe vera es una de las mejores plantas naturales que podés tomar, de aquí que no debía faltar en este listado de superalimentos. Esta planta no solo te ayudará a curar heridas, quemaduras o tener una piel más bonita, sino que también te ayudará en tu salud interna.

Esta planta también es muy buena a la hora de luchar contra el acné, para mejorar el sistema inmunológico, mejorar la situación de las personas que sufren VIH, beneficios para luchar contra el cáncer… es decir, es una planta que debes tenerla en cuenta por sus muchos efectos positivos que te va a aportar. Es más, cada vez son más las personas que deciden plantarla en sus casas para asegurarse tenerla cuando realmente la necesitan. Sin olvidar que es muy fácil de cuidar.

Fuente: saludalia