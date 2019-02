¿Cuáles son los riesgos de un tratamiento odontológico clandestino?

El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, 2da Circunscripción, advirtió sobre la presencia de personas inescrupulosas que ofrecen tratamientos engañosos en lugares no habilitados. “Estos pseudos profesionales hacen prótesis y causan lesiones en la boca de los pacientes incautos que sufren el engaño”, advirtió el titular del organismo, Raúl Allín. Frente a esta situación, brindó una serie de recomendaciones.

“Ponemos mucho celo en esta actividad porque repercute en la comunidad. Por internet y en otros medios se divulgan avisos engañosos; avisos sobre tratamientos que no están avalados en lugares no habilitados. Medran con la necesidad de la gente y ofrecen a precio vil soluciones que no son tales. Son personas inescrupulosas que hasta ofrecen servicios a domicilio”, señaló a Rosario 3.

- ¿Qué puede hacer el paciente para prevenir estas situaciones?

- Es por esta causa que le decimos a la comunidad que ante cualquier duda se comuniquen con el colegio. Si lo hacen a través de la página web (http://www.odontologossantafe2.org.ar/) pueden tener acceso a la lista de odontólogos con sus matrículas activas y vigentes que avalan que es un profesional capacitado, que además ha realizado los cursos de perfeccionamiento de las sociedades científicas de la odontología y del Programa de Educación Permanente que nuestro colegio brinda durante el año. Los profesionales no pueden dejar de capacitarse si quieren mantener vigente sus matrículas.

- ¿Qué sanción hay a quienes realizan estas prácticas irregulares?

- A la práctica irregular realizada por inescrupulosos se la denomina “intrusismo”, un modo de calificar a los intrusos que hacen ejercicio no ético de la odontología. Ante una denuncia, el colegio puede pedir que se allanen los talleres donde se hacen esas prácticas. Desde hace unos pocos meses ha habido un cambio en el Sistema Judicial Penal en la Provincia, todo el trámite debe pasar por el Ministerio Público de la Acusación. Esto llevó al colegio a firmar un convenio con el mismo para que se puedan encauzar todas las denuncias sobre estas malas prácticas y así catalogarlas como delitos penales.