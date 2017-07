Sea una cuestión estética o de salud, las cirugías de mamas constituyen una operación sumamente habitual entre las rosarinas. Rosario 3 consultó a Rodolfo Dalpino, médico especialista en Cirugía Plástica, sobre los tiempos de recuperación que demandan y el postoperatorio.

¿Cuánto lleva la recuperación de una cirugía de mamas?

Se trata de una cirugía que hacemos bajo anestesia local y sedación. Una vez concluida, dejamos descansar a la paciente en la clínica entre 4 y 6 horas para que se recupere de su sedación, y en el mismo día ya puede regresar a su domicilio.

¿Cómo es el postoperatorio?

No es para nada complicado. A la paciente la medicamos con analgésicos y antibióticos entre 4 y 5 días posteriores a la cirugía. La paciente no debe realizar esfuerzos innecesarios pero puede hacer trabajos propios de una oficina, trabajar con su computadora. Lo que no debe hacer es un esfuerzo que algunas tareas cotidianas le demandan: dar vuelta un colchón, manipular una frazada, levantar peso desde el piso, etc.

¿Cuánto demora en volver a realizar tareas cotidianas?

A los 4 días puede hacer las tareas habituales que no le demanden un esfuerzo mayor. Nosotros hacemos el primer control postoperatorio entre el segundo y el cuarto día, controlamos herida, buscamos que no haya infección ni hematomas y chequeamos el estado general de la paciente. El 90% de las pacientes después de este control retoma su actividad.