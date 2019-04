¿Cuánto tiempo debe durar una consulta médica?

En una charla abierta con Rosario 3, Marcelo Mariño, médico especialista en clínica médica, se dispuso a responder una serie de interrogantes que tienen que ver con el proceso de la relación paciente-médico, en el marco del Día del Médico Clínico que se celebró el 11 de abril.

- ¿Qué valor alcanza para el médico especialista en clínica médica la conversación con el paciente?

- Es el acto médico por excelencia, ya que favorece la reconstitución de la salud en la población. Se trata de un fenómeno dinámico. El médico debe contar con el libre consentimiento del paciente, que se alcanza en el acto de la libertad de elección de los profesionales. Allí nace el acto médico. Los médicos estamos obligados a analizar la información desde lo ético y lo científico para lo cual nunca debemos dejar de prepararnos.

- ¿Cuál es el tiempo de la consulta?

- El acto médico requiere de un tiempo real para la consulta, expresado en minutos; una consulta puede durar 15 o 20 minutos, pero si le damos la calidad necesaria, ese tiempo se transforma en productivo, siendo aceptado por el paciente. No hay recetas mágicas para aplicar al manejo de la consulta. Es la intimidad de una persona que nos pide ayuda y debemos actuar con ética profesional. Debemos dedicar toda nuestra atención al ser humano que está frente a nosotros. Ser solidarios es algo que se lleva dentro, y se puede transmitir.

- ¿Se trata de estar receptivo para comprender al paciente?

- He sido y sigo siendo docente. He enseñado en el pre grado, semiología clínica, que es recolectar la información de los pacientes. Por un lado tenemos la subjetividad del paciente. Los pacientes hablan de corrido no más de 3 minutos, y ahí debemos hacerle sentir que estamos absolutamente abiertos, atendiendo a su relato. A partir de ahí, si se comienza a desviar en su relato, nosotros debemos encarrilarlo, e inducirlos a que nos cuenten más, a que despejen sus dudas. Yo llamo a esta parte de la entrevista médica, la consulta oculta, momento en el cual muchas veces está el verdadero motivo de la misma.

Por muchas razones, la consulta se fue deteriorando junto a la relación médico – paciente. Actualmente, en promedio, se ocupan 10 minutos; y en Estados Unidos es de 5 a 7 minutos. Los pacientes no sólo nos relatan sus enfermedades, sino que comparten sus emociones. Por lo que la entrevista requiere de mayor atención y tiempo. De allí que es importante la confianza. Se gana mucho con la empatía que hace que el paciente se exprese con total libertad. Es ahí donde debe aparecer la comprensión del profesional sustentada en el método científico.

- ¿Qué se debe entender por Medicina basada en “la narrativa”?

- Es la escucha y comprensión de la narrativa del paciente, de su historia. Ella guarda la información imprescindible como para que podamos ir completando el diagnóstico. Mientras tanto, el médico debe tener sus cuestiones en claro. Hay dos formas de escucha; una, escuchar los síntomas y quedarse con esa información y otra, incorporar la narración del paciente y hacer entrecruzamientos.

- ¿Qué les recomienda a sus pacientes?

- Muchas veces con una simple sugerencia es suficiente. Lo que ocurre es que en oportunidades, nos olvidamos de lo básico. Yo acostumbro a usar como una guía fácil de aplicar para mis pacientes que ordenen una agenda de salud, de lunes a viernes. Es decir, si tengo 5 actividades, las acomodamos de acuerdo a la importancia y las voy ordenando en la agenda. Además, les sugiero que tomen un día a la semana para generar un espacio propio, una actividad que los gratifique, como la lectura, actividad física, música, deportes. También usamos la agenda para ocuparnos de nuestra alimentación, cuidando los excesos de sal, de frituras, etc. Y permitirse, una vez por semana, alguna concesión menor.