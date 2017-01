Cuestionan la lentitud de las obras en el aeropuerto

Cinco aerolíneas piden 24 vuelos desde y hacia Rosario (Andes, Avian, Alas del Sur, American Jet, entre otras) en la Audiencia Pública que realizó la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) en diciembre pasado y el Aeropuerto no se pone a tono con ese requerimiento.

