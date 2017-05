Curaron el VIH por primera vez en animales

El virus del VIH ataca al sistema inmune, dejándolo debilitado y más vulnerable a una serie de infecciones, llegando a suponer un peligro para la vida algunas de ellas. Según han publicado en el medio Molecular Therapy, los científicos describen como algunos de los ratones han sido "humanizados" al recibir algunas de nuestras células inmunes. En estos animales "se extirpó con éxito en el bazo, pulmones, corazón, colon, y cerebro tras una inyección intravenosa" de la proteína modificada. "Con esto demostramos la viabilidad y la eficienca de la excisión el VIH-1 en tres modelos de animales diferentes", afirman los científicos. "No obstante sigue habiendo problemas práticos a superar que suponen dificultades".

