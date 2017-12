Curiosa Navidad: de Papá Noel hasta a qué velocidad viajan los renos

El árbol iluminado, las estrellas, Papá Noel, regalos, comidas, brindis; todos estos mitos y ritos tienen su tiempo y lugar en la Navidad. Ahora, de dónde vienen, cuál es su origen no siempre están tan presentes a la hora del festejo.

En tre de despejar algunas dudas, comenzamos por la palabra "Navidad". El término proviene del latín “Nativitas” que significa nacimiento. El establecimiento oficial del 25 de diciembre como “día de Navidad” se produce en el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno se proclama esta fecha para la Natividad de Cristo.

Despejada la incertidumbre sobre el origen del término, surge el interrogante por la imagen de Papá Noel.

El icono de Santa Claus o Papá Noel de los anuncios de Coca-Cola no conforma el origen de la imagen de Santa.

Según revela el portal de la revista Muy Interesante, “la imagen de Papá Noel es más una figura que ha evolucionado con el paso del tiempo, moldeada por escritores, artistas e incluso historiadores. “

Así, las imágenes del conocido hombre barbudo y con un traje rojo aparecieron en revistas, carteles y anuncios “mucho antes” del retrato que usó Coca Cola en sus anuncios.

Asimismo, el medio cita al libro One Night Stands with American History, para asegurar que Papá Noel no siempre tuvo barba.

Fue el artista y dibujante Thomas Nast quien añadió la barba al personaje en las páginas de la revista Harper's Weekly durante la última parte del siglo XIX.

Por su parte, la estrella de Navidad que suele coronar los árboles navideños es originaria de Filipinas.

En esta zona del planeta, se preparan antorchas en forma de estrellas de cinco puntas, que iluminan la entrada de los hogares.

Ahora bie, ¿a qué velocidad viaja el trineo de Papá Noel? Bueno, la certeza es no lo hace exactamente a la velocidad de la luz.

Según el Fermilab del Departamento de Energía de Estados Unidos, el trineo solo tendría que viajar al 99,999999 por ciento de la velocidad de la luz para completar su tarea, suponiendo que visite los más de 800 millones de casas alrededor de nuestro globo.

Por último, se menciona la práctica de cargar de luces el arbolito.

Antes de que se inventaran las luces de Navidad, ahora tan tradicionales e indispensables en muchos hogares, los abetos se decoraban con velas y manzanas.

Posteriormente, se añadieron las luces, las bolas, la estrella y los lazos. Estos últimos representan la unión entre las familias y los seres queridos en esta época llena de ilusión y felicidad.