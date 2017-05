Curso online de redacción en inglés para estudios universitarios

La Universidad de Reading, de Inglaterra, comenzó el pasado 1° de mayo a dictar el curso online gratuito Guía introductoria de escritura en inglés para estudios universitarios (A Beginner's Guide to Writing in English for University Study), a través de la plataforma Future Learn. Según publica Universia, si bien empezó el lunes 1° de mayo, aún hay posibilidades de inscribirse y comenzar a estudiar.

La escritura académica en inglés puede resultar muy diferente a otros tipos de escritura en esta lengua. Es por eso que la Universidad de Reading lanzó este curso gratuito en el que se aprenderán conceptos básicos de redacción académica en inglés y se profundizará más en áreas específicas de la gramática académica. Además, se aprenderá sobre las distintas fases en la redacción de un ensayo en inglés, cómo organizar un ensayo, a escribir con un estilo académico y a manejar herramientas para evaluar tu redacción y la de otros.

Este MOOC tiene una duración de cinco semanas y se estima una dedicación de aproximadamente tres horas por semana.

A continuación, se puede acceder al curso de introducción a la redacción académica en inglés.