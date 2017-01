Curso sobre Videomapping y audiovisuales en vivo

La inscripción hasta abierta hasta el 5 febrero. El curso se dicta desde el 8 febrero al 1 marzo. Está dirigido a artistas visuales, cineastas, músicos, artistas escénicos y todos aquéllos que quieran aplicar el vídeo en vivo en sus producciones. No se requiere experiencia previa.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo