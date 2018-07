Da gusto: Narda Lepes revolucionó Twitter con sus consejos para cocinar y comer mejor

24) no le temas a la manteca. Simplemente combinala con vegetales o pescado. Reforza el sabor de lo q te cuesta mas comer.

30) no hagas las compras con hambre. (Compras de más) cocina con hambre, le pones mas onda.

38) antes de incorporar fruta seca (nueces etc) probalas. Aveces tienen gusto a mueble húmedo. Por se pasaron.

60) zanahoria rallada. El que la ralla gruesa no entiende nada. Se ralla del lado finito. Gruesa sin sabor, seca y mata encías no. Aca no acepto opiniones. Calabozo.