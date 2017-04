De cada cinco argentinos, uno cree que el estrés laboral predispone al abuso de alcohol

"El consumo de alcohol, tabaco y drogas es un problema al cual hoy en día los espacios laborales no son ajenos, y cuando se da en ellos, adquiere particularidades de acuerdo a temas sociales, culturales y ramas laborales", aseguró el subsecretario de Estrategias de Tratamiento y Prevención del Sedronar, Roberto Canay, y consignó Doc Salud .

