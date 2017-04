De no creer: ganó 600 mil pesos, perdió la boleta y no los puede cobrar

El curioso caso se da en la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro, donde el tiempo se agota y en caso de no presentar la boleta quedará anulado el premio. "La única opción de cobrar el premio es presentando la boleta", señalaron desde la agencia donde se hizo la apuesta.

Al momento de enterarse de la victoria estalló de alegría, pero todo se fue diluyendo cuando no encontró la boleta que le habían entregado al momento de jugar en la agencia de lotería.

Insólito. Un hombre ganó 600 mil pesos en el Loto y no puede cobrar el millonario premio porque perdió la boleta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo