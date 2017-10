Debate picante: fuertes cruces entre los candidatos a diputado

Tenso e intenso. Así fue el debate de los cinco candidatos a diputado nacional por Santa Fe más votados de las Primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), que se realizó con transmisión simultánea de canal 3, Canal 5, Radio 2 y Rosario3.com.

Agustín Rossi (Frente Justicialista), Albor Cantard (Cambiemos), Luis Contigiani (Frente Progresista), Jorge Boassi (Unite) y Diego Giuliano (1Proyecto Santafesino) protagonizaron el debate, moderado por Sergio Roulier (canal 3), Sonia Marchesi (Canal 5), María Luengo (Canal 13 de Santa Fe) y Guillermo Zysman (La Capital).

La modalidad fue similar a la del debate de los candidatos a concejal. Primero se presentaron, luego expusieron sobre cuatro ejes temáticos (dos minutos primero cada uno y luego ampliaciones de un minuto y 30 segundos respectivamente) y finalizaron con las conclusiones.

Las presentaciones

Coparticipación, cuentas y obras públicas

El primer tema fue coparticipación, cuentas y obras públicas. En este tópico, Cantard celebró que el gobierno puso en marcha el plan de obras "más ambicioso de la historia" y enumeró proyectos en marcha en la provincia, como la ampliación de la Circunvalación. Boasso y Giuliano coincidieron en plantear la necesidad de que la Nación pague los 50 mil millones de pesos que le debe a la provincia en materia de coparticipación. Mientras que Contigiani sostuvo que la inversión nacional en Santa Fe es bajísima, cuatro veces menos por habitante que en Buenos Aires. Y dijo que no Cantard ni Rossi pueden defender a Santa Fe, pues también el kirchnerismo perjudicó a la provincia. Rossi, por su parte, también cuestionó que la Nación favorece claramente a aquellos distritos que gobierna su partido, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se sumó al reclamo para el pago de la deuda de 50 mil millones de pesos y sostuvo que el modelo macrista perjudica a todas las provincias argentinas y sobre todo a Santa Fe.

Cuando tuvo el minuto de ampliación, Cantard dijo que este es el gobierno más federal y que va a colaborar para que Santa Fe cobre los 50 mil millones de pesos, pero que hay que controlar que ese dinero no se despilfarre ni vaya a las piletas pelopincho para la cárcel de Coronda. Boasso, en tanto, apuntó al kirchnerismo y su "equipo de procesados". Giuliano cuestionó el endeudamiento que está tomando el gobierno nacional. Contigiani acusó a Cantard de "faltar a la verdad", expuso los montos extra que recibieron ciudad y provincia de Buenos Aires y pidió que "traten a los santafesinos igual que a los porteños". Rossi, por su parte, advirtió que el gobierno nacional viene "por la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe y a terminar con el 82 por ciento móvil".

En los 30 segundos de cierre temático, Cantard dijo que "hoy las obras se hacen" porque no hay corrupción, Boasso volvió a atacar a Rossi por su "relato de Netflix", Giuliano volvió a poner el foco en la deuda pública, mientras que Contigiani opinó que "parece que Cantard se olvidó que Santa Fe es una provincia autónoma", y Rossi enumeró las obras que realizó el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe.

Seguridad ciudadana

En este tema el primero en exponer fue Boasso, que le pegó al kirchnerismo y al Frente Progresista por "abandonar el territorio y dejárselo a los narcos". Giuliano dijo que "esto no es joda" y que la gestión socialista fue "un desastre" en materia de seguridad y justicia. Contigiani apuntó al modelo económico como generador de desigualdad e inseguridad, sostuvo que se estigmatiza a la provincia y enumeró las medidas de la actual gestión provincial para combatir el flagelo. Rossi reclamó una conducción férrea de la policía, que según él se autogobierna, criticó las intervenciones "represivas" de Gendarmería y pidió por la aparición de Santiago Maldonado. Cantard aseguró que el gobierno nacional "da batalla como nunca antes al narcotráfico", mencionó operativos en ese sentido en la provincia y la baja del delito desde la llegada de las fuerzas federales a la provincia, hace un año.

En el minuto de ampliación, Boasso dijo que hay coordinar el trabajo de las fuerzas federales y provinciales, con los diferentes estamentos de la Justicia, y volvió a repartir palos al kirchnerismo –mencionando al ex jefe del Ejército César Milani– y al socialismo. Giuliano advirtió que la droga llega a Santa Fe porque "es refácil" para el narcotráfico moverse en la provincia. Contigiani instó a "estar todos unidos porque está en juego la convivencia social" y defendió el accionar de la Justicia santafesina en la investigación sobre la banda de Los Monos. Rossi, en tanto, resaltó la lucha contra la violencia sobre la mujer y se comprometió a profundizar en ese camino. Cantard dijo que "todos ansiamos que aparezca con vida Santiago Maldonado" y defendió el ingreso de Gendarmería a la Ciudad Universitaria como parte de un operativo vinculado al caso Tognoli.

En los 30 segundos de cierre temático Boasso dijo que el femicidio tiene a Santa Fe segunda en el ranking y también se comprometió contra la violencia de género, Giuliano recordó a las 1.664 víctimas de homicidio en los últimos cuatro años en la provincia, Contigiani convocó a sus compañeros de debate a trabajar juntos contra el flagelo de la inseguridad, Rossi mostró un cartel y cuestionó la actitud del gobierno nacional ante la desaparición de Maldonado, y Cantard sostuvo que los santafesinos "podemos estar tranquilos porque hay un gobierno nacional que combate el narcotráfico".

Salud, educación y desarrollo social

Al comenzar su exposición de dos minutos sobre este tema, Giuliano dijo que el 32 por ciento de pobreza es "la gran deuda de la Argentina", advirtió que no se sale con la timba financiera y le preguntó a Rossi cómo hizo un gobierno peronista terminó con tan alto nivel de deterioro social. Contigiani destacó la inversión del gobierno provincial en salud, educación y desarrollo social enumerando obras y logros de la gestión en la materia, y sostuvo que en Santa Fe el 82 por ciento móvil para los jubilados no se toca. Rossi apuntó que el gobierno de Macri con su política económica va a hacer "a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres", al tiempo que advirtió que el gobierno nacional viene por el "costo laboral" con un nuevo proyecto de flexibilización. Cantard defendió el plan maestro educativo del gobierno nacional porque va a mejorar el nivel de la enseñanza, aseguró que se están fortaleciendo los hospitales y mencionó que Cambiemos amplió la asignación por hijo. Boasso insistió en atacar la "ficción" kirchnerista, y cuestionó al discurso K y "la izquierda con Osde".

En el minuto de ampliación, Giuliano chicaneó a Cantard y Boasso ("parece que Macri es San Cayetano"). Contigiani cuestionó la política de salud nacional y la contrapuso con la de Santa Fe. Rossi apuntó a los aumentos de precios y de tarifas como factor empobrecedor. Cantard devolvió los dardos de Giuliano y mencionó que el gobierno nacional duplicó el presupuesto universitario. Boasso también chicaneó a Giuliano, con una foto de Sergio Massa con Cristina Kirchner y la pregunta: "¿Este es tu jefe?".

En los 30 segundos finales, Giuliano devolvió la chicana a Boasso: "Jorge, si yo muestro las fotos de tus jefes no me alcanza al anfiteatro Humberto de Nito". Contigiani mencionó que Santa Fe tiene la mortalidad más baja de toda la Argentina como paradigma de éxito del modelo provincial de salud. Rossi propuso paritarias sin techo para todos los trabajadores y congelamiento de tarifas, además de aumentos para jubilaciones y asignaciones. Cantard afirmó que el gobierno heredó un país quebrado y que pese a ello no hubo recortes de asignaciones sociales sino todo lo contrario. Boasso se comprometió a impulsar la ley para que se le pague el 82 por ciento móvil a todos los jubilados nacionales.

Economía, empleo y producción

En este tema arrancó Contigiani y dijo que el único camino es industrializar a la Argentina, al tiempo que definió a la Argentina como un "colador" por el aluvión de importaciones. Rossi cuestionó el endeudamiento contraído por Macri y resaltó su influencia en el empobrecimiento de los argentinos. Cantard aludió a la herencia, dijo que Cambiemos intenta normalizar la economía y mencionó anuncios de inversiones recientes. Boasso dijo que quiere ser recordado como "el diputado de las Pymes" y reclamó una urgente reforma impositiva que le saque "el pie de encima" al pequeño empresario. Giuliano habló del fomento de las economías regionales como posible salida a la problemática económica y motor del empleo, al tiempo que también cuestionó las importaciones.

En el minuto de ampliación Contigiani criticó al gobierno nacional por "abandonar" a los tamberos santafesinos y resaltó el apoyo que el sector recibió de la provincia. Rossi también apuntó a las políticas nacionales que según él perjudicaron al sector lácteo local y a otros sectores industriales. Cantard pidió a Contigiani que "no le mientas a la gente" e instó a pensar cómo bajarle impuestos a las Pymes. Boasso se comprometió a trabajar en una ley de regulación de la lechería. Giuliano advirtió sobre "la reforma laboral en bambalinas" y rechazó que el problema de la competitividad de la Argentina sea "el trabajador".

En los 30 segundos de cierre del tema, Contigiani insistió en que el gobierno no cumple con los tamberos y cuestionó "ausencia de federalismo", Rossi dijo que se necesita que arranque la economía pero que esta política es recesiva, Cantard apuntó a la potencia de "la fuerza emprendedora de nuestra gente" como motor de desarrollo, Boasso se descolgó del tema y prometió trabajar en leyes de protección animal, y Giuliano apuntó a Contigiani y cuestionó los aumentos de la EPE.

Conclusiones

A la hora de las conclusiones, de explicar por qué hay que votarlos, Boasso dijo que el camino es fortalecer el cambio o volver al pasado, al tiempo que definió al kirchnerismo como "una secta que le pone palos en la rueda al cambio" y se propuso como la posiblidad de ser un respaldo fuerte para el presidente Macri. Giuliano instó a que el Estado no se transforme en un enemigo, se reivindicó como peronista y asoció a Rossi con la defensa de la corrupción. Rossi dijo que decidió no responder las chicanas y que va a ir al Congreso a defender a los santafesinos, sobre todo a los que menos tienen, y enumeró medidas económicas que según él las perjudican. Cantard sostuvo que la pelea es entre dos modelos de país y que la apuesta es "seguir cambiando el país", algo que según él no es un relato y empieza a verse. Contigiani le pegó tanto al macrismo como al kirchnerismo y dijo que hay que reaccionar ante la Argentina de la flexibilización laboral, de los que se enriquecen para sí mismos,de los que blanequean dinero para familiares.

En redes sociales el debate se pudo seguir con el hashtag #santafedebate.