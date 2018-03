Defensora Balangione: “Me robaron 15 veces en 6 años”

La defensora provincial Jaquelina Balangione confió que el robo que sufrió su casa en Rincón este martes a la noche no es el primero. Ni el único. En total fueron 15 las veces que ladrones ingresaron a su propiedad en similares circunstancias y se llevaron objetos de valor. Aunque no ató estos hechos a su función, cuestionó el alto índice de hechos de inseguridad en la localidad a la vista de todos. En cuanto al mensaje de Whastapp que recibió horas después del “escruche”, consideró que le fue enviado de “buena onda” a modo de aviso y deslizó que pudo haberlo recibido porque ejerció la docencia por muchos años en el lugar.

Balangione mantuvo un diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) y habló del robo que perpetraron en su vivienda de Rincón: “No es el primer robo en esta casa, sino el 15º o el 16º en 6 o 7 años, me han robado siendo jueza de Cámara”, indicó y advirtió: “Hay muchos robos en Rincón. Nuestra casa está en pleno centro, a 4 cuadras de la comisaría, el tema es que no vivimos ahí y entran cuando no hay gente. Los 15 robos fueron idénticos, me llevaron las mismas cosas y descartaron las mismas cosas”.

Consultada por los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain sobre la posible relación entre los robos, su función pública y su condición de esposa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, respondió: “El chico al que detuvieron tiene 18 años y no me conoce, me dijeron que tenía un susto importante”. En este sentido, la defensora le restó peso a esa conjetura al remarcar que, incluso, ha sido blanco de la delincuencia cuando oficiaba como jueza penal.

Sin embargo, profundizó sobre la situación de inseguridad que vive Rincón. De acuerdo a lo que señaló, a lo largo de los años han ido cambiando las cúpulas policiales pero continúan los delitos contra la propiedad privada: “Saltan los tapiales y se llevan las cosas caminando como si nada”, manifestó y agregó: “Roban todo el tiempo, hay un runrún de cómo pueden pasar estas cosas”.

En cuanto al mensaje que recibió en la madrugada de este miércoles a través de Whatsapp donde aparecían fotos de los presuntos ladrones que le habían robado, expresó: “Lo llamativo es que recibí un mensaje de supuestos harrys. Uno de los 2 que nombraban era el que tenía parte de las cosas".

Para la ex jueza, el Whatsapp fue enviado de “buena onda” ya que le permitió dar con un sospechoso. Aunque aseguró desconocer quién se lo envió a su celular personal, deslizó: “Yo fui profesora por mucho tiempo”. Finalmente, confió que se apartó de su rol de defensora porque quiere “participar como víctima”: “Quiero tener un espacio de comunicación con este chico, apuesto a la Justicia restaurativa, a rescatar a la gente del ese mundo en el que se desenvuelven. Hay responsabilidad social por la desigualdad social que existe”, reflexionó.