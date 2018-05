“Dejá de joder con el sindicato o vas a morir”, la amenaza a un taxista

El titular de un taxi mostró un papel que dijo haber recibido en su casa en la mañana de este miércoles. Vinculó el hecho a las elecciones que se llevarán a cabo en el Sindicato de Peones, donde se presentará un allegado suyo, cuya casa fue baleada en la noche del lunes.

“Dejá de joder con el sindicato o vas a morir”, señala el texto exhibido por Gustavo, el taxista, en el programa De 12 a 14 (El Tres).

“Estamos en un año eleccionario. Este hombre (Horacio Boix, titular del sindicato) no quiere que se presente ninguna lista. Yo no participo porque soy titular. Soy amigo de Ricardo V. (al que le balearon la casa el lunes por la noche). No es la primera vez que recibimos amenazas, estamos acostumbrados. A mí ya me quemaron un taxi”, manifestó.

Gustavo responsabilizó a Horacio Boix por el papel que indicó haber recibido. “Que quede claro. Si algo nos sucede, él es el único culpable. Ya lo denuncié dos veces y me quemaron un auto”, concluyó.

Por su parte, Boix se solidarizó con el tachero amenazado y negó que él tenga relación con este hecho y con la balacera del lunes por la noche. “Ricardo estuvo conmigo y se fue. Era tesorero del gremio. Tuvo situaciones que lo comprometían, presentó la renuncia. Se fue por la ventana y ahora quiere entrar por la puerta grande. Él ya no es afiliado, renunció ante un escribano”, explicó.

“Me quieren desprestigiar. Que la Justicia investigue. A él (Ricardo) también deben investigarlo. No anda con buena junta”, finalizó.