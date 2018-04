Dejó a su marido golpeador y a los 61 años terminó la primaria

Clara Buenanueva, una mujer sanjuanina de 61 años logró ponerle fin a una historia de violencia de género con su marido y se dedicó a cerrar etapas: aprendió a leer, escribir y terminó la primaria.

Según relata el portal sanjuan8.com, la mujer, que recibió un reconocimiento del ministerio de Desarrollo Humano de su provincia, tiene cuatro hijos y 20 nietos y vive sola en una casa que alquila en Pocito. Sufre de una desviación de la columna, una discapacidad que no le permite estar mucho tiempo de pie. Es por eso que, cuando la salud se lo permite, realiza tareas de limpieza en viviendas del departamento.

Además, es especialista en realizar dulces y conservas, alimentos que vende para lograr subsistir junto a una pensión de discapacidad que cobra cada mes.

"He sido mujer golpeada, por esto me separé y me fui a vivir sola. Fui a la escuela Antonino Aberastain a terminar la primaria en la noche, voluntariamente ya que sólo sabía firmar. Con mucha paciencia logré terminar en cuatro años el primer ciclo”, recuerda emocionada.

“Mi madre y mi padre me enseñaron a realizar dulces para vender cuando no tengo dinero, esa es mi manera de vivir”, agrega Clara.

Otra faceta desconocida de Clara es la solidaria: “Me gusta ayudar a la gente, mientras pueda seguir adelante, me gusta colaborar con los que más lo necesitan”.

Para finalizar, Clara aseguró: “Debemos agradecer a Dios por tener otro día de vida y ser solidarios. Nunca dejé de hacer cosas, cuando vi que podía salir adelante me di cuenta de que debía rehacer mi vida”.