Demasiado mantecol para Barbie Vélez

Sin embargo, más tarde, de acuerdo a lo que publicó El Trecetv.com., la modelo comentó: “Necesito que alguien se apiade y me saque el mantecol”, en su cuenta de Twitter. Lamentablemente, los usuarios más despiadados no dudaron en meterse con su figura y su vida afectiva.

Primero Barbie Vélez sorprendió con una tierna foto retro que apareció en su cuenta oficial de Instagram. Tal es así que su mamá no pudo ocultar su emoción.

El mantecol es un producto muy consumido en Navidad. Para Barbie Vélez es una verdadera tentación y cuando empieza a comerlo no para. Es lo que dejó trascender en un comentario gracioso que publicó en Twitter que, sin embargo, muchos usaron para criticarla. También algunos usuarios la defendieron de los comentarios más ásperos.

