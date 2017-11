Denuncian a desarrollador inmobiliario que “sigue estafando a gente”

Un grupo de compradores de lotes que ofrece la desarrolladora inmobiliaria Tierra de Sueños en Arroyo Seco volvieron a reclamar este jueves por la falta de obras, servicios y escrituras para poder levantar sus viviendas.

En San Lorenzo al 1300, donde está la sede de la firma en Rosario, voceros de 70 familias que denunciaron al emprendimiento por estafa el año pasado señalaron al programa De 12 a 14 (El Tres) que a pesar del paso del tiempo aún no tienen respuestas a sus reclamos.

Señalan al municipio de Arroyo Seco por permitir el negocio sin contar con todas las habilitaciones necesarias pero también piden la intervención de Rosario porque la empresa “funciona normalmente” en la ciudad y “siguen estafando a gente, siguen vendiendo lotes”.

Según dijeron, “Tierra de Sueños Boating prometía obras que no cumplían, no tenían ni siquiera aprobado el loteo y vendieron 800 lotes de 1300 sin hacer obras”.

“No tengo posesión. El terreno no cuenta con gas, el agua no se puede tomar porque no es potable y la luz es del alumbrado público, no de la EPE”, afirmó Luciana, vocera del grupo, y añadió que desde 2012 la respuesta de la firma es la misma: “El mes que viene se resuelve”.

También apuntó que familias perdieron la oportunidad de construir con los créditos del Procrear por la falta de documentos oficiales validados. “Nos vendieron algo que no estaba avalado por nadie”, reforzó.

Tierra de sueños

El portal de Tierra de Sueños, Ciudad Naútica, promete que “el barrio ribereño será el primero en su tipo en el interior del país y se levanta en un predio de casi 100 hectáreas, con acceso libre y directo desde la ruta nacional Nº21, a 25 minutos del centro de Rosario y a 3 de Arroyo Seco”.