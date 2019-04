Denuncian graves irregularidades en evento en el que murió una kayakista

Detrás de la muerte de una kayakista ocurrida el 16 de marzo pasado durante un evento deportivo náutico en el río Carcarañá, hubo "mucha irresponsabilidad" por parte de la organización, según expresaron varios participantes. Dijeron que las autoridades no brindaron seguridad "ni por tierra ni por agua" a los navegantes, que los hicieron ir por "un lugar no navegable" –donde se dio vuelta la embarcación de muchas personas– y que "no hubo logística de rescate".

Los participantes de la travesía "Desafío del Carca" comenzaron a notar las irresponsabilidades e irregularidades que hubo en la organización del evento, cuando se reunieron la semana pasada. "Soy kayakista hace muchos años, amo el río. Contábamos que nos iban a proteger. Hubo gente que la pasó mal, que no se puede volver a subir al kayak. Podíamos haber perdido la vida todos. Estamos indignados. Arriesgaron nuestras vidas", relató a Rosario3.com María Bianchi, una de las que realizó la travesía.

La muerte de Marisa Gabriela Cassin, de 52 años, ocurrió el sábado 16 de marzo en el río Carcarañá, a la altura de Lucio V. López, cuando se dio vuelta su embarcación. "Puntualmente en esa zona no se puede navegar y no nos habían avisado. Es donde está la usina abandonada, hay escombros en el agua. Nos dimos vuelta casi todos los kayakistas ahí. Se podía evitar pasar por ahí. Los kayaks de fibra de vidrio no podían pasar por ese lugar tan violento, de hecho algunos se rompieron. Evidentemente los organizadores no hicieron registro del lugar", comentó.

En la imagen captada por un kayakista se ven a otras personas que cayeron al agua en ese lugar.

"No fue un accidente, hay responsables. Nos hicieron ir por un lugar no navegable. Pasamos un momento traumático. No tuvimos asistencia, antes, durante ni después de la travesía. No había logística de rescate. La lancha motor que nos acompañó no tenía ni botiquín de primeros auxilios", señaló María.

La participante del "Desafío del Carca" afirmó que habló con el jefe de Bomberos de Salto Grande, cuyo personal rescató el cuerpo de Marisa Cassin, y le dijo que "10 días antes del evento avisaron que no iban a acompañar la travesía por falta de gente". "El jefe comunal de Lucio V. López nos dijo que para él no era viable pasar por el lugar con tantos kayaks", aseveró.

En la imagen captada por un kayakista se ven a otras personas que cayeron al agua en ese lugar.

La familia de la kayakista fallecida y los participantes del "Desafío del Carca" evalúan realizar una presentación judicial. "Hubo una indiferencia total. Nos sentimos siempre desprotegidos", afirmó.

La kayakista rosarina que falleció el 16 de marzo. (Foto: Facebook / María Gabriela Cassin)

María también indicó que podría haber una participación política en el evento náutico, ya que tanto en la página de Facebook de "Desafío del Carca" –que ya fue eliminada– como en remeras que les dieron en la travesía, estaba el "acompañamiento" del senador por el departamento Iriondo Hugo Rasetto. "Figuró él y la comuna de Pueblo Andino", finalizó.

En señal de protesta, los kayakistas harán una manifestación el próximo sábado a las 16 en Gallo y Costanera. "La movilización se hará por agua y tierra. Fuimos 100 participantes que pasamos por un infierno. Los amantes del río estamos de luto. Esto fue un desprestigio para las travesías", concluyó.