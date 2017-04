Denuncian que ahora las picadas se trasladaron a las colectoras del puente

Los vecinos de la zona norte de Rosario volvieron a denunciar picadas de autos y motos, presencia de personas “alcoholizadas” y música a altísimo volumen, ahora ya no debajo del puente Rosario-Victoria, donde la Municipalidad colocó lomos de burro esta semana, sino que se trasladaron a las colectoras sur y norte de la cabecera del puente que conecta con la provincia de Entre Ríos.

