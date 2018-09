Denuncian sospechoso movimiento de “enormes cajas fuertes” en casa de Julio De Vido

Uno de los porteros donde vivía el ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, denunció que tras el triunfo de Mauricio Macri como presidente y antes del allanamiento de la Justicia federal en 2016, el ex funcionario hizo sacar de su departamento “tres enormes cajas fuertes”.

Uno de los tres encargados del edificio de avenida Libertador al 2200 donde vivía De Vido, dio detalles de los movimientos de cajas fuertes este domingo en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul. Ya había prestado declaración el 22 de agosto pasado ante el fiscal Guillermo Marijuan.

Aunque no se trata de un testigo de identidad reservada, Majul decidió no dar a conocer su nombre. Este hombre dijo que el departamento del ex ministro fue limpiado justo antes del allanamiento de la Justicia federal el 24 de junio de 2016. Sacaron –señaló– entre otras cosas, “tres enormes cajas fuertes”.

Responsabilizó no sólo a De Vido sino también al grupo de 21 custodios que trabajaban para él turnos rotativos. Mencionó especialmente al jefe de todos ellos, el principal Fabián Alberto González.

Las mismas cajas fuertes que habían sido ingresadas, según el encargado, “unos diez años atrás”.

“La (caja fuerte) grande era como de dos metros y medio de altura y un metro y medio de ancho, como la que tienen los bancos. Y las otras dos cajas eran más chicas. Tendrían un alto de un metro. Los que se encargaban de subir las cajas no eran de la custodia. Era personal especializado en este tema porque tenían unos cinturones de seguridad enormes... para transportar las cajas. En especial la grande. Las tres cajas se subieron por la escalera”, se puede leer, textualmente, en el expediente, sobre el modo en que las cajas fuertes fueron ingresadas al departamento, de acuerdo a lo publicado por Clarín.