Denuncian violencia policial contra chicos de barrio Urquiza tras un crimen

Vecinos del barrio Urquiza, lugar donde el pasado sábado se produjo el crimen de Alexis Omar Ruiz Díaz, un joven de 16 años, afirmaron que horas más tarde la policía irrumpió de forma violenta en el lugar para llevarse detenidos chicos acusados de pertenecer a la banda llamada "Los cavernícolas" que se dedica a vender droga en la zona de Pasco al 4500.

En contacto con La Primera de la Tarde (Radio 2), Gisela, una de las personas que fue apresada, criticó la forma en que los efectivos trabajaron para buscar a personas relacionadas al crimen.

"Vinieron muy violentos. Fue un desastre, los maltrataron, les pegaron con itacas y les sacaron los celulares a quienes filmaban los golpes", dijo, y aclaró que "los chicos que fueron detenidos no tienen nada que ver con los grupos enfrentados que hay en la zona".

Un video filmado por una vecina muestra parte del operativo policial que fue montado el en horas de la mañana del domingo

Andrea, tía de un joven que fue detenido también durante el operativo, dijo que "mi hijo defendió a una vecina y le pegaron brutalmente, le abrieron la cabeza y lo dejaron tirado lleno de sangre".

"No sabemos porqué lo hicieron, nosotros somos gente trabajadora que no tenemos armas, e ve que no encontraron a los responsables y se la agarraron con los chicos", indicó.