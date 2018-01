Denunció a su ex por balear su casa y ahora a su familia por amenazas

La mujer que contó haber sido amenazada por su ex pareja, que además supuestamente baleó el frente de su vivienda de Lorenzini al 4600 y fue detenido, dijo haber sido nuevamente intimidada. Según relató, fue a través de familiares del agresor. Por otra parte, afirmó que los allegados del hombre están vinculados al negocio de estupefacientes y armas.

En diálogo con el periodista Juan Cruz Funes (De 12 a 14, El Tres), Carla expresó que tiene "miedo" por entorno familiar de Damián C., quien la amenazó y minutos después le balearon el frente de su casa. Sobre el último punto, no está claro si efectivamente el denunciado fue el autor de los disparos. También expresó temer de que quede en libertad el agresor, ya que entiende que pueda "volver a hacer lo mismo", o que mate a ella o a una de sus hijas.

"No estamos tranquilas. Duermo atenta a todos los ruidos, mis hijas lo mismo. Desde Fiscalía me dijeron que no me pueden poner un policía porque lo tiene que determinar un juez. (Si queda en libertad) Va a venir peor. Es una persona sacada, nerviosa, histérica", comentó.

Siempre según su versión, la familia de Damián C. tiene una pollería donde se vende droga. Añadió que allí también podría haber armas de fuego y que se manejan en vehículos sin patente y comercializarían autopartes.

Carla enfatizó que una familiar del agresor se comunicó con una amiga de una de sus hijas para hacerle llegar el mensaje de que fuera a visitarlo a la comisaría. "(Él) Está mal psicológicamente", finalizó.