Denunció que agentes de tránsito le pidieron coima y los filmó

Una multa polémica, una discusión y un video con una denuncia por un pedido de coima. De eso se trata el relato de Valeria, quien aseguró que el martes que pasó a las 14.30 tres inspectores de tránsito sancionaron a varios vehículos por estacionar en una zona prohibida y al reclamarles que eso no estaba señalizado les pidieron dinero.

El hecho ocurrió sobre una de las dos cortadas que dan a Balcarce al 900, entre San Luis y Rioja, en la manzana donde está la Maternidad Martin y el edificio de Iapos.

“Trabajo en esa zona y hace dos años que dejó el vehículo ahí. Es una cortada que tiene entrada y salida por Balcarce únicamente, por calle Moreno no tiene salida. Deja el auto la gente que trabaja en el Iapos y en el centro de salud Martin. No hay ningún cartel de prohibido estacionar, no hay nada como sí lo hay en la otra calle interna donde circulan las ambulancias de la Maternidad Martin”, describió la joven en diálogo con Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2).

Siempre según su relato, el martes todos los autos estacionados sobre esa cortada fueron multados. “Nunca tuvimos problemas pero el martes cuando salgo de trabajar veo a los compañeros de Iapos charlando con tres inspectores de tránsito, dos chicas y un señor, porque todos los autos tenían una multa por estacionamiento prohibido”, dijo.

Valeria señaló que cuando les reprocharon que nunca les habían avisado nos “dicen que de ahora en más está prohibido”. “En la multa pusieron violar estacionamiento medido en Balcarce al 900”, comentó sobre la imprecisión del acta.

Se generó entonces una discusión y los agentes dijeron “como un comentario” que los iban a seguir multando “si no tienen que poner plata, ya saben cómo es”, añadió la denunciante. El intercambio subió de tono, los agentes no quisieron dar sus nombres y se fueron. “Cuando salgo por Balcarce, los encuentro, freno y los filmé por ese comentario y porque no nos habían dado los nombres. Me puso la chata cortando San Luis y Balcarce y me dijeron que me iban a llenar de multas porque tenían mi patente”, completó Valeria, como contexto al video que subió a su cuenta de Twitter.

"No es un lugar para vehículos"

Gustavo Adda, director General de Tránsito, aclaró que se trata de “un sendero no nomenclado por Catastro” y reconoció que no hay una señalización sobre la prohibición de estacionar, aunque consideró que no es necesario porque “no pueden pasar dos autos juntos, si uno se estaciona, el otro no pasa”.

Negó que sea la primera vez que se labran actas por ese hecho en esa zona. “Hemos intervenido en ese lugar decenas de veces. No es un sector de estacionamiento, dejan el auto sobre espacio verde o sobre la acera. Es un lugar parquizado no es un lugar para vehículos”, amplió.

Sobre el supuesto pedido de coima y la posterior pelea, el funcionario municipal aseveró “que correponden a situaciones administrativas o sumariales, (la denunciante) puede hacer la presentación formal antes de que llegue la notificación (de la multa) porque sería un hecho de corrupción, para eso no necesita ningun tipo de notificación; puede hacerla en la Dirección General de Tránsito de Moreno 2510”.

Adda aseguró que “los inspectores actuantes no mencionaron” esos incidentes pero “es común que la gente se enoje cuando le labran un acta”. “No se puede estacionar sobre la acera o en espacio de verde”, agregó y envió fotos de este jueves de la zona, aunque no se trata de la cortada en cuestión, sino del otro pasaje, paralelo y sobre la Maternidad (ver galería).

Adda coincidió en que “sería conveniente recomendar” con una cartel de no estacionar en la zona mencionada para evitar “confusiones”. Pero remarcó: “Todos los que tienen carné de conducir saben dónde pueden estacionar y donde no”.