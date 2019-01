Denunció que su esposo le partió un plato en la cabeza porque no le gustó la comida

Un hombre de 59 años fue denunciado por su esposa después de partirle un plato en la cabeza porque no le gustó la comida que preparó. El hecho ocurrió el pasado martes en Bariloche. La víctima fue derivada a un hospital, donde fue asistida. No trascendió si fue detenido el atacante.

Según contó la mujer a Crónica, su esposo llegó borracho a su casa y se enojó porque había hecho sopa en lugar de carne. Tras una discusión, el agresor le pegó con un plato en la cabeza y luego la golpeó cuando estaba en el suelo.

"Cuando me rompió el plato en la cabeza, sentí que me iba a caer. Empecé a tambalearme. Sin embargo, si quedaba inmóvil, él me iba a pegar hasta matarme", relató.

Daniel, hijo de la víctima, agregó que el hombre "siempre fue violento" con su madre, con sus hermanos y con él. "Antes tenía un arma y nos amenazaba”, manifestó.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, todos los días del año.