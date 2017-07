Desactivan inteligencia artificial que "cobró vida propia"

Investigadores de la división Facebook de Inteligencia Artificial descubrieron que dos "bots" o "agentes de diálogo" desarrollados por la compañía habían creado su propio lenguaje.

Los especialistas dejaron que los "agentes" Bob y Alice conversaran libremente con el objetivo de fortalecer las habilidades de diálogo entre ambos. Pero observaron que con el correr del tiempo los "Bots" se desviaron de su idioma de origen, el inglés y desarrollaron un lenguaje completamente nuevo.

De acuerdo con el portal The Next Web, que dio a conocer la particular información, se trata de un lenguaje creado por el software sin aporte humano, que en su mayoría parece ser un texto incomprensible. Aunque el equipo de investigación logró detectar un mismo patrón.

Si bien los investigadores desactivaron el diálogo entre los Bots, les resulta interesante el descubrimiento que dejó al descubierto este nuevo comportamiento de la inteligencia artificial. Estas normas establecidas que comienzan a desviarse para crear algo nuevo es considerado como eficaz para el desarrollo de la comunicación.